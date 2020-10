„Jeder trägt Verantwortung“ : Corona-Lage: Nienhaus appelliert an Kaarster Bürger

Kaarst Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus hat die verschärfte Infektions-Lage im Rhein-Kreis am Sonntag zum Anlass genommen, um an die Bürger zu appellieren.

„Unsere Schulen, die Kindertageseinrichtungen und der Einzelhandel müssen offen bleiben. Dies werden wir nur schaffen, wenn endlich alle begreifen, dass egoistische Motive bei der Freizeitgestaltung die Pandemie weiter entfachen“, so die Verwaltungschefin. Mit dem eigenen Handeln trüge jeder Verantwortung für den Schutz von Freunden, der Familie und Mitbürgern. „Auch in Kaarst haben dies noch nicht alle verinnerlicht. Daran werden wir mit weiterer Aufklärung, aber auch mit strengeren Kontrollen arbeiten“, so Nienhaus. In den kommenden Tagen werde man nun beraten, wie es mit dem Kaarster Kulturprogramm weitergeht. Öffentliches Leben sei wichtig – „jedoch nicht zum Preis weiter steigender Infektionszahlen“, sagt Nienhaus.