Corona-Pandemie in Kaarst : Stadt sagt Kabarett-Programm bis Ende des Jahres ab

Corona-Pandemie in Kaarst

Kaarst Die Corona-Pandemie hat Konsequenzen für die Kaarster Kultur, das Kabarettprogramm wird bis zum Jahresende gestoppt. Auch das Hoppeditz-Erwachen ist am Montag abgesagt worden

Die verschärfte Corona-Lage im Rhein-Kreis Neuss hat auch für die Stadt Kaarst immer weitreichendere Auswirkungen. Besonders öffentlichkeitswirksam: Das Kaarster Kabarettprogramm wird bis zum Jahresende gestoppt. Das teilte die Stadt am Montag mit. Die Beschränkung auf maximal 100 Zuschauer mache es bei den bereits ausverkauften Veranstaltungen nicht mehr möglich, die Besucher mit entsprechendem Abstand zu platzieren. „Das ist eine ganz bittere Entscheidung für die Künstler, für unsere Kabarettkunden, aber auch für die Stadt als Veranstalter. Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Gäste hat jedoch oberste Priorität. Wir müssen alles dafür tun, die Zahl der Neuinfektionen in den Griff zu bekommen. Erst dann ist eine Rückkehr zur Normalität und damit auch zu unserem Kabarettprogramm möglich“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus.

Auch das Kinderprogramm „Fetziges für Kids“ wird bis zum Jahresende gestoppt. Das Hoppeditzerwachen am 11. November fällt ebenfalls aus. Das Kinoprogramm wird hingegen fortgesetzt. Abo-Kunden des sogenannten 3k*-Programms erhalten nach Angaben der Stadt Gutscheine für künftige Veranstaltungen. Einzelkarten-Inhaber werde über den jeweiligen Ticketanbieter der Preis erstattet. Rückfragen sind im Kulturbüro unter der Rufnummer 02131 987383 möglich.

Konsequenzen gibt es auch für den Kaarster Sport. So finden die Spiele der Bundesligisten DJK Holzbüttgen (Tischtennis und Floorball) sowie Crash Eagles (Skaterhockey) bis auf weiteres ohne Zuschauer statt. Darüber hinaus gilt Maskenpflicht auch am Sitzplatz für Zuschauer – sowohl im Hallen als auch im Außenbereich. Alle darüber hinaus bereits abgestimmten Hygienekonzepte gelten weiterhin. Damit bleibt auch Kontaktsport in den Hallen möglich. Das Hallenbad hat weiterhin geöffnet.