Corona im Rhein-Kreis Neuss : Im Rhein-Kreis sind aktuell 615 Personen infiziert

Rhein-Kreis Neuss Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 615 Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) liegt aktuell bei 90,3.

Davon befinden sich 34 in einem Krankenhaus. Kreisweit 1737 Personen sind wieder von der Infektion genesen. Unverändert 28 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung verstorben. Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 248 in Neuss, 82 in Meerbusch, je 74 in Grevenbroich und Dormagen, 71 in Kaarst, 37 in Korschenbroich, 16 in Rommerskirchen und 13 in Jüchen.