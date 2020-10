Kostenpflichtiger Inhalt: Opfer aus Viersen : „Verstehen Sie Spaß?“ in Kaarst gedreht

„Lebensmittel im öffentlichen Raum zu lagern, ist verboten. Zudem muss Schokolade gekühlt werden“, machte das „Ordnungsamt“ Volkwin Rheydt deutlich. Foto: SWR/Kimmig Entertainment

Kaarst/Viersen 15 versteckte Kameras wurden an der Büdericher Straße in Kaarst aufgebaut. Das Opfer: Volkwin Rheydt aus Viersen. Ausgestrahlt wird die Episode am 31. Oktober.