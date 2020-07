Kommunalwahl in Kaarst : Grünen-Plakate sollen auf Wahl aufmerksam machen

Kaarst Sie waren die ersten, deren Plakate im Kaarster Stadtgebiet hingen, und dafür ernteten die Grünen in einem Facebook-Post auch Kritik. Die hätten „alles zugepflastert“, lautete der Vorwurf in den Sozialen Medien. Nina Lennhof, Bürgermeisterkandidatin der Grünen, kann über diese Kritik nur schmunzeln.

So haben die Grünen am 13. Juni sechs „Plakatiergruppen“ gebildet, die durch die Ortsteile gezogen sind und insgesamt 250 Plakate aufgehängt haben – und damit genau so viele, wie den Grünen erlaubt war. „Vielleicht war es nur so auffällig, weil wir lange Zeit die einzigen waren, deren Plakate in Kaarst zu sehen waren“, sagt Lennhof. Mittlerweile haben auch die CDU und das Zentrum nachgezogen.