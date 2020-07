Verdacht illegales Autorennen in Kaarst : Polizei stoppt Raser nach Verfolgungsfahrt

Kaarst Auf Kaarster Stadtgebiet hat am späten Dienstagabend offenbar ein illegales Autorennen stattgefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 23.45 Uhr fiel einer Zivilstreife auf der Gladbacher Straße ein schwarzes BMW M4 Cabrio auf. Dessen 20-jähriger Fahrer testete nach Polizeiangaben offensichtlich aus, wie gut sein Wagen beschleunigen kann. Während die Streife dem BMW über die Kaarster und weiter über die Viersener Straße in Richtung Holzbüttgen folgte, missachtete der Verdächtige deutlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit. An einer roten Ampel in Höhe der Auffahrt auf die Autobahn 57 an der Neersener Straße gesellte sich dann zusätzlich ein Audi mit Neusser Kennzeichen zu dem BMW. Als die Ampel auf Grün sprang, beschleunigten beide Autos bis zur Motorhöchstleistung ihrer Fahrzeuge. Der Fahrer des Audi bog dann an der Girmes-Kreuz-Straße ab, während der BMW weiter beschleunigte und geradeaus über die Neersener Straße fuhr. Das Polizeiauto, welches den BMW verfolgte, musste auf eine Geschwindigkeit von knapp 150 km/h beschleunigen, um diesen nicht aus den Augen zu verlieren. Dabei überholte der 20-Jährige trotz Überholverbotes ein unbeteiligtes Auto und beschleunigte erneut stark, bis er die Anhaltesignale des Streifenwagens wahrnahm.