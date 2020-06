Kostenpflichtiger Inhalt: Nahversorger in Kaarst : Netto beerbt Rewe in den Arkaden

In den Rathaus-Arkaden in der Kaarster Stadtmitte wird Ende des Jahres ein Netto-Markt errichtet. Die Rewe-Gruppe hatte ihren Pachtvertrag nicht verlängert, nun ist ein Nachfolger gefunden. Foto: Netto Marken-Discount AG & Co. KG Foto: Netto

Kaarst In der Kaarster Stadtmitte wird es auch nach dem Auszug des Rewe-Marktes aus den Rathaus-Arkaden künftig einen Nahversorger geben. Netto übernimmt das Ladenlokal. Damit werden die Wünsche der Bürger und Politik erfüllt.

Als bekannt wurde, dass der Rewe-Markt aus den Rathaus-Arkaden geht, war das Geschrei in der Bevölkerung und der Politik groß. Sofort wurde der Wunsch nach einem Ersatz-Nahversorger laut. Nun gibt es die Gewissheit: In den Rathaus-Arkaden siedelt sich erneut ein Supermarkt an. Die Netto Marken-Discount AG & Co. KG eröffnet in den Arkaden Ende dieses Jahres eine neue Filiale im Herzen von Kaarst. Auf rund 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche werden über 5000 Artikel für den täglichen Bedarf angeboten, darunter mehr als 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte. Es gibt täglich eine große Auswahl an Brot- und Backwaren, umweltfreundlichere Mehrwegflaschen bei Wasser, Bier und anderen Getränken und freies W-Lan für die Kunden, sofern sie im Supermarkt im Internet surfen wollen. Beim Bau der neuen Filiale achtet Netto nach eigenen Aussagen auf „umweltfreundliche Baustandards und umweltschonende Technologien wir hocheffiziente LED-Beleuchtungskonzepte, Abwärme-Nutzung aus dem Kälteprozess und energiesparende Türluftschleier mit Außentemperaturregulierung“.

Netto hat deutschlandweit über 4270 Filialen. Ob die zweite Filiale in Kaarst auf der Martinusstraße geschlossen wird oder nicht, wollte das Unternehmen auf Anfrage ebenso wenig beantworten wie die Zahl der neuen Arbeitsplätze in den Arkaden. „Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aufgrund des frühen Planungsstatus keine weiteren Informationen zu der Filiale herausgeben können“, schrieb das Unternehmen.

Info Dritte Netto-Filiale auf Kaarster Stadtgebiet Filialen Netto Marken-Discount betreibt derzeit bereits zwei Filialen auf Kaarster Stadtgebiet. Eine auf der Martinusstraße, eine zweite auf der Luisenstraße in Büttgen. Fläche Die Fläche in den Rathaus-Arkaden ist rund 1500 Quadratmeter groß. Netto wird rund 1000 Quadratmeter als Verkaufsfläche ausweisen.

Die Stadt Kaarst ist erleichtert, dass die Rathaus-Arkaden einen geeigneten Nachmieter für den Rewe-Markt gefunden haben. „Ich freue mich, dass hier eine unmittelbare Anschlussnutzung erfolgt. Dass wieder ein Lebensmittelgeschäft das Einkaufsangebot in den Rathaus-Arkaden verstärkt, ist besonders erfreulich. So ist die ortsnahe Versorgung der Bürger in Kaarst auch in Zukunft gewährleistet und ein Ankerpunkt in den Rathaus-Arkaden weiterhin vorhanden“, sagt die Kaarster Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus. Wirtschaftsförderer Christoph Schnier ergänzt: „Es konnte zeitnah ein neuer Nutzer der Räumlichkeiten gefunden und ein Leerstand vermieden werden. Nach einer kurzen Umbauphase wird die Eröffnung der Netto-Filiale zum Ende des Jahres erwartet. Bezüglich der Frequentierung der Arkaden und der Kaarster Innenstadt ist diese Entwicklung äußerst positiv zu bewerten.“ Vor allem für die älteren Bürger, die auf einen Supermarkt in der Stadtmitte angewiesen sind, ist diese Nachricht sehr positiv. Das sieht auch Manfred Schmidt, Vorsitzender des Seniorenbeirats, so. „Der Seniorenbeirat begrüßt, dass in den Arkaden wieder ein Lebensmittelmarkt einzieht“, sagt er unserer Redaktion.