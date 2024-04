Gewerbegebiete in Kaarst Kommt bald Bewegung in den Standort Alt-Ikea?

Und offenbar ist das „Filetgrundstück“ am Kopf – also gegenüber der Tankstelle – bereits vergeben. Nach Informationen unserer Redaktion will dort ein Unternehmen seine Deutschland-Zentrale hochziehen. Die Tinte unter den Verträgen soll demnach noch im April oder Mai trocknen, der Verkaufsbeschluss wurde laut Hemmer bereits im vergangenen Dezember getroffen. „Wir sind in einem guten Austausch, die Verhandlungen könnten in den nächsten Wochen zum Ende geführt werden“, erklärte der Wirtschaftsförderer in der März-Sitzung des Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses. Nach vielen Jahren der Suche wäre das ein wichtiger Schritt für die Stadt Kaarst, die hofft, dass dann auch weitere Unternehmen an den alten Ikea-Standort ziehen.