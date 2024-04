Skaterhockey-Bundesliga Crash Eagles Kaarst glänzen in der Offensive

Nach zwei Niederlagen in Folge sind die Crash Eagles Kaarst in der Skaterhockey-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Obwohl der amtierende Deutscher Meister nur mit elf Mann die Reise zu den Bissendorf Panthern antrat, brachte er einen klaren 12:6-Erfolg (4:2, 4:3, 4:1) mit nach Hause. Für die Gastgeber war die Heimniederlage ein Rückschlag, nachdem sie zuvor mit dem 7:6 nach Penaltyschießen bei den Moskitos Essen als Tabellenschlusslicht etwas Hoffnung geschöpft hatten. Auf ihre Personalnöte gerade in der Abwehr reagierten die Kaarster, indem sie David Dietrich zum Defensivakteur umfunktionierten und aus dem U19-Nachwuchs Bennet Otten mit nach Niedersachsen nahmen.