Tragisches Brandunglück an der Schwalmstraße „Kaarster helfen“ und Ikea richten Wohnung für Familie ein

Ein Nachbar stellte der Familie eine unmöblierte Wohnung zur Verfügung. Via Facebook wurden Helfer für den vergangenen Samstag gesucht, um diese Wohnung einzurichten. Denn Ursula Baum nahm Kontakt mit dem Einrichtungshaus Ikea auf, Marktleiterin Anja Krause sagte schnell Hilfe zu, die Grundausstattung für einen Neuanfang in der Wohnung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Rund 25 Helfer fanden sich bei Ikea ein, um Betten, Schränke, Sofa, Esstisch, Stühle, Matratzen oder Teppiche zusammenzustellen und in die Wohnung zu transportieren. „Aufgrund der Vielzahl an Helfern waren wir binnen zweieinhalb Stunden fertig“, sagt Ursula Baum, die die Organisation übernahm: „Ich habe die einzelnen Zimmer unter den Helfern aufgeteilt, jeder wusste, was er zu tun hatte.“