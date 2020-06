Industriebrache in Kaarst : Seniorenbeirat will Wohnquartier an Likörfabrik

Moritz Thienelt würde gerne zumindest die Sheddachhalle veräußern. Foto: Tinter, Anja (ati)

Holzbüttgen Die Bänder in der ehemaligen Likörfabrik Moritz Thienelt stehen seit 1997 still. Der Seniorenbeirat unternimmt nun einen Vorstoß, um das Areal an der Waldenburger und Beuthener Straße einer neuen Nutzung zuzuführen: Er möchte, dass die Industriebrache an der Waldenburger und der Beuthener Straße einem modernen Mehrgenerationen-Wohnprojekt weicht.

Von Rudolf Barnholt

Dort, wo einst bis zu 120 Menschen arbeiteten und Likörspezialitäten wie die „Echte Kroatzbeere“ produzierten, schwebt dem Seniorenbeirat ein modernes Wohnquartier vor für alle Altersklassen inklusive Kindergarten, Nahversorgung und genügend Parkraum. Ein Pluspunkt wäre die Nähe zur Regiobahn.

Die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart erklärt, wie es weitergehen könnte: „Es wird jetzt Sache des Planungs- und Verkehrsausschusses sein, sich mit dem Antrag zu befassen.“ Bislang gelte das Credo, „dass Gewerbeflächen Gewerbeflächen bleiben sollen“. Eine Änderung des Bebauungsplans sei zwar theoretisch möglich, wäre aber zwingend mit vielen politischen Beschlüssen verbunden. Moritz Thienelt würde diese Bebauungsplanänderung begrüßen. Für den 85-Jährigen wäre es erstrebenswert, das ehemaligen Betriebsgeländes für Wohnbauzwecke veräußern zu können. „Auf jeden Fall würde ich gerne die rund 4000 Quadratmeter große Sheddachhalle an der Waldenburger Straße veräußern“, erklärte Thienelt.