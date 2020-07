Beirat in Kaarst : Seniorentaxi für Menschen ab 65 gefordert

Kaarst Der Kaarster Seniorenbeirat hat einen erneuten Vorstoß gewagt und einen Antrag für ein Seniorentaxi gestellt. Damit sollen Menschen ab 65 Jahren und Behinderte mit einem Taxi zum Pauschalpreis im Kaarster Stadtgebiet von A nach B gefahren werden.

Das Projekt soll vorerst für ein Jahr getestet werden. Sollte es positive Rückmeldungen geben, könne man die Laufzeit verlängern. „Es sind gibt in Holzbüttgen, Büttgen und Vorst viele Senioren, die nicht von A nach B kommen. Einige waren auch schon bei mir in der Sprechstunde, denen sind schon 500 Meter zu viel“, sagt Manfred Schmidt, Vorsitzender des Seniorenbeirats, unserer Redaktion. So würden die Senioren besser und einfacher zu den Geschäften und Ärzten in Kaarst kommen. „Die öffentlichen Verkehrsanbindungen lassen zu wünschen übrig“, sagt Schmidt.