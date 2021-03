Gebühren für März abgebucht : Weiter keine Einigung über Elternbeiträge in Kaarst

Kaarst Die Stadt Kaarst hat die Elternbeiträge zur Betreuung von Schul-, Kita- und Tagespflege-Kindern im März erhoben. Damit reagiert die Stadt auf die weiterhin fehlende Abstimmung zwischen Landesregierung und kommunalen Spitzenverbänden zur Erstattung der Beiträge für die Monate Februar und März.

Erst kürzlich hatten sich Eltern von mehreren Grundschulen bei unserer Redaktion darüber beklagt, dass die OGS-Gebühren von ihrem Konto abgebucht wurde, obwohl sie ihr Kind im März gar nicht in die Betreuung geschickt hatten. Die Mutter eines Schülers an der Katholischen Grundschule an der Alten Heerstraße erklärte gegenüber unserer Redaktion, dass sie ihren Sohn letztmals am 18. Dezember in die OGS geschickt hatte. Die Februar-Beiträge wurden von der Stadt lediglich gestundet, es kann also sein, dass der Stadtrat entscheidet, diese Gebühren zu einem späteren Zeitpunkt einzuziehen.