Angebote vom Bebop in Kaarst : Osterhasen-Basteln und digitale Schnitzeljagd

Kaarst Das Jugendzentrum Bebop in der Kaarster Stadtmitte hat pünktlich zum Osterfest zwei neue Angebote parat. In den sozialen Medien postete das Bebop ein Tutorial, wie man einen Holz-Osterhasen selbst bastelt.

In der kommenden Woche wird es ein weiteres Angebot des Bebop geben: Einen sogenannten „Biparcours“, besser gesagt eine digitale Schnitzeljagd. Dazu müssen sich Interessierte die „Biparcours“-App herunterladen. Diese wird vom Land NRW unterstützt. Startpunkt ist die Eingangstür des Bebop, dort muss ein QR-Code gescannt werden und über GPS wird dann das nächste Ziel angezeigt. Das Angebot ist vor allem für Familien gedacht, um ein bisschen Abwechslung in ihren Alltag zu bringen. Derzeit arbeitet das Bebop-Team noch an der Umsetzung, in der kommenden Woche soll der „Biparcours“ dann fertig sein. Die Idee dazu kam allerdings nicht vom Bebop selbst, sondern von Martin Schlüter, Mitarbeiter der Jugendeinrichtung „Pampauke“ in Büttgen. Schlüter war zuletzt im Bebop zu Gast und stellte diese digitale Schnitzeljagd vor. Bereits im Februar hatte Schlüter einen solchen „Biparcours“ in seiner Einrichtung für Jugendliche angeboten, damit sie nicht die ganze Zeit vor dem Computer oder dem Smartphone sitzen und raus an die frische Luft kommen. Der Startpunkt des Rätselspaziergangs war an der Eingangstür des Jugendtreffs „Pampauke“ und führte einmal durch das Runddorf.