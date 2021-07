Trommelworkshop in Hünger : Kinder finden Ruhe an der Trommel

Laut und fröhlich: Die Kinder des Offenen Ganztags in Hünger tanken Selbstbewusstsein und werden auch zu Vortrommlern. Foto: Theresa Demski

Hünger Jeder Morgen in der Offenen Ganztagsschule in Hünger beginnt in dieser Woche mit Trommelmusik. Der Workshop hat unerwartete Folgen.