Öffnungen nach Ostern möglich? : Test-Kapazitäten in Kaarst werden ausgeweitet

Kaarst Die Stadt Kaarst drückt in Sachen Corona-Tests aufs Tempo und weitet ihre Kapazitäten aus. Die Bürger dürfen auf weitere Öffnungen nach Ostern hoffen.

Der Rhein-Kreis Neuss hat beim Land Nordrhein-Westfalen beantragt, eigene Maßnahmen bei der Bewältigung der Corona-Krise treffen zu dürfen. Angelehnt an das Tübinger Modellprojekt „Öffnen mit Sicherheit“ will auch die Stadt Kaarst auf Basis einer umfassenden Test-Strategie weitere Öffnungsperspektiven ermöglichen.

Bürgermeisterin Ursula Baum hofft, dass der gemeinsame Vorstoß der Kreis-Kommunen im Land Gehör findet: „Ein Jahr nach Beginn des ersten Lockdowns hat sich für die Bürgerinnen und Bürger wenig verändert: Geschäfte und Restaurants sind geschlossen. Veranstaltungen finden nicht statt. Bis zur Herdenimmunität vergehen noch Monate. Aus diesem Dauerzustand möchten wir ausbrechen, in dem wir die vorhandenen Möglichkeiten effektiv nutzen. Tests sind vorhanden. Wir arbeiten seit Wochen in Kaarst am Aufbau einer Test-Infrastruktur. In Kombination mit einer passgenauen Datenübermittlung durch Einbindung einer entsprechenden App, könnten wir einen anderen und dennoch sicheren Weg gehen.“

Lockerungen in Meerbusch : Stadt will Corona-Sonderweg mitgehen

Was Sie über das Testzentrum in Rees wissen müssen

Start am Freitag : Was Sie über das Testzentrum in Rees wissen müssen

Pandemie in Mettmann, Erkrath, Wülfrath : Corona-Tests nach Termin im Glaszelt am Königshof

In Kaarst arbeitet die Verwaltung derzeit gemeinsam mit privaten Anbietern an einer möglichst flächendeckenden Test-Infrastruktur. Apotheken, Ärzte und ein zentrales Testzentrum in Büttgen werden bis zur kommenden Woche den Testbetrieb aufnehmen beziehungsweise testen bereits seit dieser Woche. Wo noch Probleme bestehen, organisiert die Stadt unbürokratische Hilfe. Beispiel Kreuz-Apotheke in Holzbüttgen: Dort sollen die Testungen in einem Raummodul durchgeführt werden. Apotheker Georg Reibel bat um Unterstützung bei der Einrichtung eines Starkstrom-Anschlusses. Die Stadtwerke Kaarst stellen nun gemeinsam mit der Gelsenwasser Energienetze GmbH einen Anschluss her.