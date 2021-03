Fahrtauglichkeit von Senioren : Fahrfitness-Check in Büttgener Fahrschule

Christa Quellmann ist 82 Jahre alt und will ihren Führerschein noch nicht abgeben. Sie rät allen Senioren, einen Fahrfitness-Check zu absolvieren. Foto: Carsten Sommerfeld

Büttgen Die 82-jährige Christa Quellmann will in Kürze erneut ihre Fahrtauglichkeit überprüfen lassen. Sie empfiehlt jedem älteren Menschen diese Art des Verkehrstrainings.

Christa Quellmann will sich das Autofahren nicht verbieten lassen. Doch die 82-Jährige weiß auch, wann Schluss ist. Vor drei Jahren hat Quellmann, die in Jüchen auf dem Land wohnt, bei der Fahrschule Bohne in Büttgen einen Fahrfitness-Check absolviert – und demnächst will sie diesen wiederholen. „Ich bin oft in Düsseldorf und Köln unterwegs und brauche deshalb mein Auto“, sagt Quellmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Fahrlehrer Rene Bohne bietet den Fahrfitness-Check seit 2008 an. Das Programm hat der ADAC ins Leben gerufen, Deutschlands größter Automobilclub stellt nach erfolgreicher „Prüfung“ auch eine Urkunde aus. „Es gibt keine Altersbegrenzung“, erklärt Rene Bohne auf Anfrage, er hatte Teilnehmer im Alter zwischen 68 und 93 Jahren. Der Fahrfitness-Check ist freiwillig, die Bewerber müssen lediglich einen Termin mit dem Fahrlehrer ausmachen und dann geht es los.

An ihre Auffrischungs-Fahrt erinnert sich Christa Quellmann noch genau. „Ich bin mit meinem eigenen Auto gefahren, der Fahrlehrer saß neben mir und hat mir die Route vorgegeben“, sagt sie. So läuft es in der echten Fahrprüfung auch – und auch der zeitliche Rahmen ist mit rund einer Stunde Fahrtzeit ähnlich. Bohne ließ ihre „Schülerin“ durch Holzbüttgen, Kaarst und Neuss fahren. Christa Quellmann und ihr Beifahrer haben „viel gequatscht“, am Ende wurde sie gelobt. „Nur einmal in einer Einbahnstraße hätte ich ein bisschen mittiger fahren können“, erinnert sie sich. Die Nachfrage nach solchen Fahrfitness-Checks ist nach Angaben von Rene Bohne während der Pandemie eher gering, davor sei sie „zufriedenstellend“ gewesen. Bohne, der die Fahrschule 1981 in Büttgen gründete, betreut neben den Senioren auch Fahranfänger und bietet Aufbauseminare im Bereich der Fahrerlaubnis auf Probe (ASF) an. Auch Autofahrer, die zu viele Punkte im Fahreignungsregister haben, hilft Rene Bohne.