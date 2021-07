OGS Ferienbetreuung in Rheurdt : Ferienspaß mit Dorf-Rallye und Bürgermeister-Audienz

Rheurdt Drei abwechslungsreiche und spannende Wochen erlebten die Kinder in der Ferienbetreuung der Offenen Ganztagsschule der Martinusschule in Rheurdt.

Damit die Kinder an der Awo Offene Ganztagsschule (OGS) der Martinusschule in Rheurdt ihre Heimat noch besser kennenlernen, hat das Team in der Ferienbetreuung kürzlich eine Dorf-Rallye veranstaltet. „Die Schülerinnen und Schüler mussten an bestimmten Stellen Fragen zu Straßennamen oder Kilometerangaben beantworten“, erzählt Koordinatorin Eva Angona. Auch der Besuch an einem Mahnmal, das an jüdische Mitbürger erinnert, stand auf dem Programm.