Experte im Kaarster Schulausschuss zur Corona-Pandemie : Luftfilter ersetzen Stoßlüften in Schulen nicht

Offene Fenster werden auch das Bild an den Kaarster Schulen im Herbst wieder prägen. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Kaarst Ein Sachverständiger hat am Donnerstag die Mitglieder des Schulausschusses über die Wirksamkeit von Luftreinigungsgeräten in Schulen aufgeklärt. Ergebnis: Sie sind kein geeigneter, vollwertiger Ersatz für das Stoßlüften.

Im jüngsten Schulausschuss ist beschlossen worden, dass in den Sommerferien ein Sachverständiger über die Wirksamkeit von Luftreinigungsgeräten in den Schulen referiert. Bernd Espeter, staatlich anerkannter Prüfsachverständiger, hat am Donnerstag den Mitgliedern des Schulausschusses erklärt, dass Luftreinigungsgeräte eine gute Ergänzung sind, an Stoßlüften und Maske tragen aber weiterhin kein Weg vorbei führt. „Das ist übrigens auch Vorgabe des Schulministeriums“, erklärt Sebastian Semmler, Erster Beigeordneter und Schuldezernent der Stadt Kaarst. „Egal, ob ein Gerät vorhanden ist oder nicht, es muss weiter gelüftet werden“, so Semmler. Das habe er auch bei dem Termin klar und deutlich so gesagt, nachdem sich einige Teilnehmer verwundert gezeigt hatten.

Die Wirkung der Luftreinigungsgeräte sei nach Angaben Semmlers aus fachlicher Sicht überbewertet. Zwar würden sie 99,9 Prozent der Viren herausfiltern – allerdings nur aus der Luft, die auch angesaugt wird. „Aufgrund des Strömungs- und Ansaugverhaltens der Geräte wird nur ein sehr kleiner Prozentsatz an Luft in einem Raum gereinigt, während gleichzeitig eine permanente Virenzugabe erfolgt, wenn eine Person infiziert ist“, so Semmler. Heißt: Diese Geräte erreichen zu wenig Luft in zu kurzer Zeit. Semmler: „Es ist natürlich eine Begleitmaßnahmen, die aber im Hinblick auf den tatsächlichen Nutzen hinterfragt werden kann.“ Viel wichtiger sei es, CO 2 -Ampeln zu beschaffen und in gewissen Abständen durch Lüften für einen kompletten Luftwechsel zu sorgen.

Info Maskenpflicht bleibt in Gebäuden bestehen Plasmageräte Die Verwaltung hatte bereits Ende des vergangenen Jahres dem Stadtrat Plasmageräte vorgeschlagen. Zwei dieser Geräte wurden sogar getestet. Doch die Ratsmitglieder entschieden sich aus Kostengründen dagegen. Maskenpflicht Wenn am 18. August die Ferien zu Ende gehen, bleibt die Maskenpflicht innerhalb der Schulgebäude bestehen.

In den Kaarster Schulen sind solche CO 2 -Ampeln bereits im Einsatz. „Sie funktionieren aus unserer Sicht gut, gerade in Grundschulen achten vor allem die Kinder darauf, dass sie immer auf grün stehen“, erklärt Semmler. Alle 20 Minuten wird in den Schulen gelüftet. Die Anschaffung solcher Luftreinigungsfilter sei zudem ein großer Kostenfaktor, und aus Sicht Semmlers müsse man den Sinn der Geräte im Vergleich zu den Kosten abwägen. Die Kaarster Stadtverwaltung habe entsprechende Geräte angefragt, die Kosten lägen für rund 150 Geräte bei knapp 500.000 Euro.

Nach Aussage des Sachverständigen sei der Bau einer echten Lüftungsanlage der richtige Weg. „Die Frage ist nur, ob wir das in allen Schulen und Kitas überhaupt machen können und in welchem Zeitraum“, so Semmler. Die Stadt werde sich eher mit dezentralen Lüftungsanlagen befassen – also kühlschrankgroße Anlagen, die in jedem Raum einzeln und nicht über ein großes Röhrensystem gesteuert werden können. Diese Geräte ziehen saubere Frischluft an und geben die verschmutzte Luft nach außen ab. Dazu gibt es mittlerweile auch Förderprogramme. „Das ist aber keine Maßnahme, die wir im kommenden Herbst oder Winter umsetzen können“, so Semmler.