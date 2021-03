Glasfaser-Nachfragebündelung gescheitert : Ausbau in Holzbüttgen weiter offen

Die Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser in Holzbüttgen lag am Freitag bei 29 Prozent, der Ausbau ist noch nicht sicher. Foto: Deutsche Glasfaser/Martin Wissen

Holzbüttgen Bis Freitag lag die Quote der Deutschen Glasfaser bei nur 29 Prozent. Gewünscht sind vom Unternehmen 40 Prozent. Es darf aber weiter gehofft werden.

In Vorst und Driesch hat es geklappt, in Büttgen auch gerade so – doch in Holzbüttgen ist die Quote der Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser noch nicht so hoch wie erhofft. Am vergangenen Freitag lag sie bei nur 29 Prozent – gewünscht sind 40 Prozent.

Das Unternehmen hat die Hoffnungen aber nicht aufgegeben. Zwar ist der Stichtag, an dem sich die Bürger für einen kosenlosen Hausanschluss entscheiden sollten, seit Montag vorbei, doch die Deutsche Glasfaser ist noch in der Auswertung. Offizielle Zahlen liegen noch nicht vor. Nach Angaben des zuständigen Projektleiters Murat Durmaz wird erst Ende der Woche bekannt, ob Holzbüttgen Glasfaser bekomme oder nicht.

Murat Durmaz will noch nicht aufgeben. „Wir sind guter Dinge, dass wir auch Holzbüttgen mit Glasfaser ausstatten können“, sagt er. Damit das klappt, braucht das Unternehmen allerdings noch ein paar Prozent. Die Nachfragebündelung in Holzbüttgen wurde bereits verlängert, der eigentliche Stichtag war der 25. Januar. Durch die Corona-Pandemie konnte das Unternehmen keine Präsenzveranstaltungen anbieten, das habe die Arbeit erschwert, glaubt Durmaz.

Die Stadt Kaarst hofft ebenfalls darauf, dass der Ausbau in Holzbüttgen doch noch kommt. „Wir werden mit der Deutschen Glasfaser selbstverständlich im Dialog bleiben. Vielleicht lässt sich der Ausbau noch realisieren. Für die digitale Infrastruktur in unserer Stadt ist der flächendeckende Glasfaser-Ausbau die beste Lösung“, sagt Britta Bischet, Breitband-Koordinatorin der Stadt Kaarst.

Während der Ausbau in Holzbüttgen noch nicht sicher ist, sind die Tiefbauarbeiten in Vorst und Driesch beendet. „Dort werden zeitnah die ersten Kunden ans Netz angeschlossen“, kündigt Murat Durmaz an. In diesen beiden Ortsteilen wurde die Nachfragebündelung ebenfalls verlängert, nachdem zum Ablauf des ersten Stichtags nur 28 Prozent erreicht waren. Nach der Verlängerung konnte mit dem Ausbau im vergangenen Jahr begonnen werden. Auch dort hat Corona vor allem im ersten Lockdown „zugeschlagen“, zuletzt wurden die Arbeiten durch die frostigen Tage behindert.