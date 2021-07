Ferienspaß in Bedburg-Hau : Der Hirschkäfer unter der Lupe

Bedburg-Hau Ein Ferienprogramm in Bedburg-Hau steht ganz im Zeichen der Natur. Bei den kleinen Forschern und Entdeckern im Wald handelt es sich um die Kinder des Offenen Ganztages (OGS) der Gemeinschaftsgrundschule St. Markus in Bedburg-Hau.

„Insgesamt 83 Mädchen und Jungen nehmen an unserer Ferienbetreuung teil, die coronabedingt an beiden Standorten in Schneppenbaum und Hasselt stattfindet und diesmal ganz im Zeichen des Waldes steht", sagt Manuela Witzke, Leiterin der OGS in Bedburg-Hau. Sie und ihr Team haben sich wieder drei abwechslungsreiche Wochen einfallen lassen. „Wir haben unter anderem den Wald erkundet, dort die Baumrinde begutachtet, einen kleinen Frosch und einen toten Hirschkäfer genauer inspiziert und Kaulquappen im Tümpel beobachtet", sagt Manuela Witzke. Das Waldbingo, bei dem vorgegebene Utensilien in einem Eierkarton gesammelt werden sollen, erfordert von den Kindern besondere Aufmerksamkeit und Geduld.

Das Ferienprogramm der OGS in Bedburg-Hau ist nicht das einzige des Caritasverbandes Kleve. „Alle unsere Standorte bieten Betreuung in den Sommerferien an. Die Grundschule An den Linden und die in Uedem bieten wie die in Bedburg-Hau Spiel und Spaß in den ersten drei Wochen an. Die Offenen Ganztage an der Marienschule in Materborn sowie an der Grundschule St. Michael in Reichswalde sind in den letzten drei Wochen aktiv. Alle haben ein Motto, an der Marienschule sind es Insekten und Wildblumen, die in den nächsten drei Wochen im Fokus stehen“, sagt Yvonne Veerman. Sie hat beim Caritasverband Kleve die Leitung aller Offenen Ganztage inne.