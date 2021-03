Ermittlungen in Kaarst : Hochwertiger Mercedes in Holzbüttgen gestohlen – Polizei sucht Zeugen

(Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Holzbüttgen In der Nacht zu Mittwoch gegen 1.40 Uhr ist an der Hasselstraße in Holzbüttgen nach Angaben der Polizei ein weißer Mercedes AMG gestohlen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken