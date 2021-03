Zwei gestohlene Pkw in Kaarst : Polizei nimmt Verdächtigen nach Autodiebstahl fest

Vorst Ein unbekannter Mann wurde nach dem zweiten Autodiebstahl binnen zwei Tagen im Kaarster Stadtgebiet von der Polizei festgenommen. In beiden Fällen überlistete er das Keyless-Go-System der Autos.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten elektronische Geräte und Pfefferspray. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 34-Jährige mit den Geräten wohl das Funksignal vom Keyless-Go-System des gestohlenen Fahrzeuges abgriffen hatte. Er konnte so das Fahrzeug öffnen und wegfahren, ohne in den Besitz der Schlüssel gelangen zu müssen. Gegen den Festgenommenen liegt zudem bereits ein Haftbefehl wegen eines anderen Diebstahls vor. Er muss deswegen eine Freiheitsstrafe von mehr als 480 Tagen verbüßen.

Den Ermittlern fiel außerdem auf, dass die Schuhe des Tatverdächtigen auffällig rote Sohlen hatten. So wurde eine mögliche Verbindung zu einem Fahrzeugdiebstahl vom Vortag in Holzbüttgen hergestellt. An der Hasselstraße war ein weißer Mercedes auf die gleiche Weise gestohlen worden. Der Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Neuss vorgeführt. Ein Richter entscheidet, ob der in Deutschland wohnsitzlose Mann für die Taten in Untersuchungshaft genommen wird.