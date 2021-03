Antrag beim Land NRW : Rhein-Kreis Neuss möchte mit Test-Strategie weitere Öffnungen ermöglichen

Rhein-Kreis Neuss Der Rhein-Kreis Neuss sowie seine acht angehörigen Kommunen beantragen beim Land Nordrhein-Westfalen, eigene Maßnahmen in der Corona-Krise treffen zu dürfen. Mit einer Test-Strategie sollen weitere Öffnungsperspektiven ermöglicht werden.

Das teilt der Rhein-Kreis Neuss mit. Angelehnt sind die Maßnahmen demnach an das Tübinger Modellprojekt

Geplant ist, die bereits vorhandenen Test-Kapazitäten mit derzeit 171 Teststellen im Kreis noch einmal auszuweiten, heißt es in der Mitteilung des Kreises. Ziel sei es, das Projekt bereits nach Ostern, am 6. April, zu starten. Zunächst sollen der komplette Einzelhandel sowie körpernahen Dienstleistungen per Terminvergabe geöffnet werden. Auch im Sport- und Kulturbereich soll es demnach Lockerungen geben.