5000 Euro Prämie : Stadt sucht Kandidaten für neuen Heimatpreis

Kaarst Für den Gewinner gibt es eine Prämie von 5000 Euro.

Die Stadt Kaarst vergibt im Dezember erstmals einen Heimatpreis und sucht dafür ab sofort geeignete Kandidaten. Alle Bürger, Vereine, Verbände und Institutionen in Kaarst und den anderen Stadtteilen sind aufgerufen, Vorschläge zu unterbreiten. Mit einer kurzen Begründung können diese bis zum 13. September an die Stadtverwaltung Kaarst, Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus, Am Neumarkt 2, 41564 Kaarst gesendet werden.

„Mit dem Heimatpreis wollen wir das unverzichtbare ehrenamtliche Engagement in unserer Stadt würdigen. Ohne dieses Engagement wäre das Zusammenleben in Kaarst undenkbar“, sagt Ulrike Nienhaus. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und wird an einen Preisträger verliehen. Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt den Heimatpreis mit einer Förderung von 100 Prozent.

Ausgezeichnet werden können Kaarster Bürger, Vereine und Institutionen, die sich in besonderem Maße für das Gemeinwesen und die Heimatverbundenheit engagiert haben. Förderungsfähig sind bereits laufende Projekte oder Engagements, die im Stadtgebiet Kaarst angesiedelt sind. Das Projekt muss öffentlich erleb- beziehungsweise nutzbar sein. Gefördert werden können darüber hinaus Projekte, die der Attraktivitätssteigerung in der Stadt Kaarst dienen; die eine Identifikation der Menschen mit ihrer Heimatstadt Kaarst, den gesellschaftlichen Zusammenhalt, oder die Jugend in der Stadt fördern.

Die Idee zu diesem Heimatpreis stammt von der Kaarster CDU. Auf einer Ratssitzung im Mai wurde entschieden, dass der Heimatpreis Ende des Jahres erstmals vergeben wird. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, die Prämie vorerst auf drei Preisträger aufzuteilen. „Wir sollten erst einmal mit einem Preisträger starten. Wir haben die Sorge, dass es sich sonst ausfranst“, hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende Lars Christoph damals begründet. SPD und Grüne stimmten dagegen.

(NGZ)