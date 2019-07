Erleichterung für Radfahrer : Neuer Fahrradstreifen auf der Friedensstraße eingeweiht

Kaarst Der Angebotsstreifen für Fahrräder auf der Friedensstraße ist fertig. Die Kaarster Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus und der Kaarster ADFC-Sprecher Horst Luhmer sind mit dem Ergebnis zufrieden.

„Dies ist der erste Schritt für eine der wichtigsten Verkehrsachsen in unserer Stadt. Wir werden den Radweg bis zur Neusser Stadtgrenze verlängern“, sagte Nienhaus bei einer Ortsbesichtigung. ADFC-Sprecher Luhmer sieht in der Umsetzung an der Friedensstraße vor allem ein wichtiges Signal: „Den vielen Ankündigungen von Verbesserungen des Radverkehrs müssen nun Taten folgen. Kaarst als Stadt der kurzen Wege braucht ein leistungsfähiges Radwegenetz. Wir freuen uns über die Friedensstraße.“

Die Markierungsarbeiten auf der Friedensstraße hatten am 10. Juli zwischen der Einmündung zum Parkplatz an der Postfiliale und dem Kreuzungsbereich an der Maubisstraße begonnen. „Der Fahrradverkehr im Kaarster Stadtgebiet soll sukzessive besser gestellt werden“, hatte Ulrike Nienhaus zu Beginn der Bauarbeiten erklärt. Dafür wurde in einem ersten Schritt die Verbindung zwischen L154 (Giemesstraße/Martinusstraße) und der Stadtgrenze zwischen Kaarst und Neuss mit einem beidseitigen Angebotsstreifen ausgestattet. „Wir wollen mehr Radverkehr auf unseren Straßen. Daran arbeiten wir in den kommenden Jahren“, erklärte die Bürgermeisterin. Für die Radfahrer ist der neue Radstreifen eine Erleichterung.