Grefrather Straße in Büttgen : Spaziergänger findet Tresor in Waldstück

Dieser Tresor wurde in einem Waldstück in Büttgen gefunden. Foto: Polizei

Büttgen Ein Spaziergänger hat am vergangenen Donnerstag in einem kleinen Waldstück in Büttgen, an der Grefrather Straße einen Tresor gefunden. Der graue Safe stammt möglicherweise aus einer Straftat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken