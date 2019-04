Einbruch in Neuss : Kleiner Tresor aus Grundschule gestohlen

Nordstadt Einbrecher sind zwischen Dienstagabend, 20.40 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, in die Grundschule „Die Brücke“ am Weißenberger Weg eingedrungen.

Die Unbekannten hebelten eine Tür auf und gelangten so in die Räume, unter anderem ins Sekretariat. Die Einbrecher erbeuteten einen kleinen Tresor. Das teilt die Polizei mit. Spaziergänger fanden den Safe in einem an die Schule angrenzenden Schrebergarten.