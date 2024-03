Aktion „Ein Herz für Bäume“ im Rhein-Kreis Wachstumsschub für den Rosellener Bruch

Partner und Sponsor dabei ist die Düsseldorfer GfA Elektromaten GmbH. Sie beteilige sich seit Jahren als großzügiger Sponsor an dem Projekt, heißt es in einer Mitteilung des Rhein-Kreises dankbar. Für die Pflanzaktion am Rosellener Bruch stiftete das Unternehmen jetzt 12.500 Euro und finanzierte damit einen Großteil des Pflanzmaterials – einschließlich der vorübergehenden Einzäunung, die die jungen Pflänzchen vor Wildverbiss schützen soll. „Das ist ein vorbildliches Engagement, das dem Klimaschutz dient und unseren Kreis ein Stück lebenswerter macht“, betonte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke vor Ort.