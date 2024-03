Kulturelles Projekt in Neuss und Kinshasa Eine Brücke zwischen Rhein und Kongo

Hier setzt Cedrick Tshimbalanga an. Der Student der Umwelttechnik, der sich als Touristenführer sein Geld verdient, betreibt in Kinshasa das freie Kulturzentrum Mokili Na Poche (Die Welt in der Tasche). Viele der Kinder und Jugendlichen, die oft auf der Straße gelebt und viel Gewalt erlebt haben, können sich dort künstlerisch ausprobieren. Aber auch Schreiben, Lesen und Rechnen werden vermittelt. Es gibt im Kulturzentrum sogar ein kleines Studio, in dem die Jugendlichen Musik machen können – falls gerade Strom da ist. Das zweite große Problem ist der allgegenwärtige Müll in den Straßen. Sein Projekt „Pont des Maisons – Brücke aus Häusern“ bringt Umweltschutz und kreative Gestaltung zusammen. Die Kinder und Jugendlichen sammeln Müll in der Stadt und basteln daraus neue Objekte. Einige selbst gebastelte Masken führten sie bei der Video-Konferenz vor. Leiter Cedrick Tshimbalanga ist für das Projekt nach Neuss gekommen und übersetzte ins Französische, was dann noch ins Deutsche übertragen werden musste. Aber das klappte alles wunderbar.