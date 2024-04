Umnutzungspläne So könnte das Konzept für die alte Grundschule Hamminkeln aussehen

Heinz Breuer, in diesem Fall stellvertretend für die Senioren-Union, und Daniel Puckert für den Hamminkelner Verkehrsverein (HVV), deren Vorsitzender Breuer lange war, haben sich dem unvollendeten Thema der alten Schule mitten im Ortskern von Hamminkeln gewidmet. Damit das Gebäude erhalten werden kann, muss nämlich auf Wunsch der Politik ein neues Konzept her. Hintergrund ist unter anderem der Schulneubau an der Diersfordter Straße, der die Nutzung der Räumlichkeiten der alten Grundschule für Schulzwecke wohl bald überflüssig machen wird.