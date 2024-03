Jede Menge Diebesgut Serien-Einbrecher aus Weeze klauten sogar Strom

Denn die ganze Sache brachte die Anzeige eines Zeuges ins Rollen. Der hatte sich gemeldet, weil er vermutete, dass ein Nachbar in einem Mehrfamilienhaus an der Weller Straße illegal Strom abzapfte. Bei solchen Meldungen schrillen bei der Polizei automatisch die Alarmglocken, weil dahinter auch eine Drogenplantage stecken könnte. Die Pflege und Aufzucht der Pflanzen braucht nämlich enorme Mengen Energie. Beim ersten Besuch auf dem weitläufigen Anwesen erhärtete sich der Verdacht, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Darauf erließ die Staatsanwaltschaft Kleve einen Durchsuchungsbeschluss und am 3. Februar nahm die Polizei das Objekt ganz genau unter die Lupe.