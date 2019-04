Männer aus Neuss und Dormagen angeklagt : Duo soll betrunken Unfall in Düsseldorf verursacht haben

Duo soll betrunken Unfall in Düsseldorf verursacht haben

Neuss/Dormagen Ein 37 Jahre alter Neusser und ein Dormagener (27) müssen sich ab 26. April vor dem Amtsgericht Düsseldorf verantworten. Den beiden Männern wird von der Anklage vorsätzliche Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vorgeworfen.

Sie sollen am 18. März 2017 gegen 7.11 Uhr unter Alkohohleinfluss mit einem BMW – der Dormagener soll am Steuer, der Neusser als Beifahrer im Wagen gesessen haben – auf der Völklinger Straße in Düsseldorf einen Mercedes Sprinter geschnitten haben. Dessen Fahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei frontal mit der hinteren rechten Fahrzeugseite des BMW zusammengestoßen. Sein Wagen habe sich durch die Wucht des Zusammenpralls um die eigene Achse gedreht und sei auf einer Verkehrsinsel zum Stehen gekommen.