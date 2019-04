Schwerpunkt in Neuss : Polizei kontrolliert am „Car-Freitag“ aufgemotzte Autos

Neuss Am Karfreitag kommen Autotuner und „Autoposer“ traditionell in ganz Deutschland zusammen. „Car-Freitag“ nennen sie das. Doch nicht immer gehen diese Treffen legal von statten.

In NRW registrierte die Polizei 2015 noch 237 illegale Autorennen am „Car-Freitag“. Im vergangenen Jahr soll es nach Angaben des Innenministeriums schon 474 derartige Fälle gegeben haben. Zwar gab es im Rhein-Kreis laut Polizeisprecherin Daniela Dässel in der Vergangenheit keine Auffälligkeiten am „Car-Freitag“, das heißt jedoch nicht, dass die Polizei die Hände in den Schoss legt: So wird es im gesamten Kreisgebiet Kontrollen des Schwerpunkt- und Verkehrsdienstes geben. Aufgemotzte Autos, die nicht verkehrssicher zu sein scheinen, werden herausgewunken. „Wir widmen uns an diesem Tag gezielt diesem Thema“, sagt Dässel, die betont: Mit der Tuning-Szene an sich hat die Polizei kein Problem.