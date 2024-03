Einsatz am Annaberg Riesiger Brand in Grundschule in Rheinberg

In der Grundschule am Annaberg hat es am Donnerstagabend heftig gebrannt. Gegen 19 Uhr schlugen hohe Flammen aus dem Gebäude an der Straße Grote Gert am Annaberg. Sämtliche Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr machten sich sofort auf den Weg dorthin. Die Einsatz- und Löschfahrzeuge standen überwiegend auf der Straße Grote Gert, aber auch auf der Straße Zu den Stationen. Die Polizei sorgte auch dafür, dass sich von der Schützenstraße aus niemand zu sehr der Schule nähern konnte. Flammen und Rauch schlugen meterhoch. Nach ersten Angaben befand sich niemand in der Schule und es wurde niemand verletzt.