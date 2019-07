Im Ruhestand Einsatz für das Ehrenamt : Pfarrer Werner Hoffmann nimmt Abschied

Büttgen Nach 33 Jahren Dienst für die evangelischen Kirche in Büttgen und Glehn geht er in Rente.

Nach 33 Jahren Dienst in der evangelischen Kirche wird Pfarrer Werner Hoffmann am 25. August um 11 Uhr in der Büttgener Johanneskirche verabschiedet. Von 1986 bis 2005 wohnte er in Glehn und war Hauptpfarrer für Glehn und Grefrath und zweiter Pfarrer in Büttgen. Ab 2005 war er für Büttgen und Glehn zuständig und lebt seitdem im Büttgener Pfarrhaus im Herzen des Ortes.