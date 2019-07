Artothek in Kaarst : Wo Kunst so einfach wie ein Buch ausgeliehen werden kann

Kaarst In der Kaarster Artothek können sich Bürger seit 1986 Kunst für das eigene Wohnzimmer ausleihen. Rund 150 Werke werden angeboten - Drucke, Zeichnungen, Fotografien und Collagen. Auch Skulpturen gehören dazu.

Kunst für die eigenen vier Wände müssen nicht zwangsweise teuer sein. In der Kaarster Artothek – einer Art Bibliothek für Kunst – können sich Bürger Werke für drei Euro im Monat ausleihen. „Die Größe des Bildes oder der Skulptur spielen dabei keine Rolle“, sagt Dorothee Kraus, Koordinatorin der Artothek bei der Stadtverwaltung in Kaarst.

Das Konzept der Artothek ist kein neues. Bereits 1968 wurde in Berlin die erste deutsche „Graphothek“ eröffnet, in der Bürger Kunst gegen einen geringen Obolus ausleihen können. In Kaarst gibt es die Artothek seit 1986 und hat inzwischen einen Fundus von rund 150 Werken.

„Wir richten uns dabei nach den Ausstellungen, die in der städtischen Galerie in Büttgen stattfinden“, sagt Kraus. So werden regelmäßig neue Kunstwerke aus dem Repertoire der Ausstellungen in die hauseigene Sammlung eingespeist.