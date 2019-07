Grenadierzug aus Büttgen : „Jute Mischung“ feiert Silberjubiläum mit Youtube-Song

Büttgen Viele Bruderschaften im Kreis Neuss veröffentlichen kurz vor ihrem eigenen Schützenfest ein Heft mit allen Infos rund um die bevorstehenden Tage. Darin werden einzelne Schützen sowie Züge vorgestellt, die Jubiläum feiern.

Die Idee dazu hatte Henning Krause. Der 46-Jährige begann bereits im vergangenen Herbst, den Songtext zu schreiben. Von Januar bis April hat der Zug das Video dann aufgenommen, einmal im Monat trafen sich die Mitglieder dazu im Tonstudio. Doch wie kam Krause auf die Idee, ein Jubiläum mit einem Musikvideo zu verbinden? „Wir haben uns ein bisschen geärgert, weil wir für die Seite in dem Festheft selbst verantwortlich waren. Da kam die Idee, einfach mal etwas anderes zu machen. Wir sind nämlich kein normaler Zug“, sagt Krause. Während der Kirmestage Ende Juni verbreitete sich das Video im Zelt rasend schnell, mittlerweile wurde es mehr als 2000 Mal angeklickt. „Das ist schon eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass wir nur rund 800 Mitglieder in der Bruderschaft haben“, so Krause. Die Resonanz auf das Video, in dem die Zugmitglieder ihre eigene Geschichte im Hip-Hop-Stil erzählen, war positiv. „Selbst dem Oberst hat es gefallen“, erläutert Krause.