Hückeswagen: Wer vermisst einen Tresor? – Polizei bittet um Hinweise

Dieser aufgebrochene Tresor lag in einem Waldstück in Wiehagen. Foto: Polizei

Hückeswagen Ein Spaziergänger hat am Montag einen Tresor in einem Waldstück gefunden.

Einen aufgebrochenen Möbeltresor hat ein Spaziergänger am Silvestertag, also am vergangenen Montag, in einem Waldgebiet in Hückeswagen-Wiehagen gefunden. „Die Kriminalpolizei konnte den Tresor bislang keiner Straftat zuordnen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02261 81990“, teilte gestern Nachmittag Polizeipressesprecher Michael Tietze mit.