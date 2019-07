Bündnis für Insekten : Startschuss für neues Insekten-Bündnis

Vorst Mit dem Besuch von Kreis-Umweltdezernent Karsten Mankowsky auf dem Hof von Stefan Schwengers ist das „Bündnis für Insekten“ gestartet. Das Ziel: Die Kommunen sollen im Hinblick auf den Naturschutz voneinander profitieren.

Das Insektensterben bewegt die Menschen. Ein Beispiel hierfür ist das Volksbegehren Artenvielfalt in Bayern, das am 17. Juli im bayerischen Landtag verabschiedet worden war. Jetzt hat der Rhein-Kreis Neuss das „Bündnis für Insekten“ ins Leben gerufen. In einem ersten Schritt möchte sich Umweltdezernent Karsten Mankowsky einen Überblick verschaffen. Am Montag kam er auf den Hof von Stefan Schwengers. Er nahm die 1600 Quadratmeter große Blühwiese in Augenschein, die im Frühjahr eingesät worden war und die schnell von den unterschiedlichsten Insekten entdeckt wurde. Ralf Ernst und Stefan Schwengers, beide Mitglied im Umweltausschuss der Stadt Kaarst, hatten die Idee, Blühpatenschaften anzubieten. 28 Paten konnten in kurzer Zeit gefunden werden. „Im Mai Hagel, im Juli Hagel und jetzt drei Tage lang über 40 Grad – die Blühwiese hat es nicht leicht gehabt“, erklärte Milchbauer Schwengers. Neben der 1600 Quadratmeter großen Fläche hat er an anderer Stelle noch zwei jeweils rund 1000 Quadratmeter große Flächen zum Wohle der Insekten eingesät. Er geht davon aus, dass pro Quadratmeter zehn Hummeln auf den Blühwiesen leben und natürlich noch jede Menge andere Insekten. Deshalb möchte er, dass das Projekt fortgeführt wird. Ralf Ernst, Sprecher des Imkervereins „Bienenwerk“, hat bereits Marketingmaßnahmen im Hinterkopf. Eine davon: „Die Blühpatenschaften könnten im Herbst als Weihnachtsgeschenk beworben werden.“