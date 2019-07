Schülerinnen aus Kaarst : Klimaschutz-Nachwuchs zu Gast

Kaarst Die Schülerinnen Clara (9) und Hinata (11) haben jetzt ihre Ideen vorgestellt. Die Liste der Vorschläge ist lang und Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus froh, dass der Kaarster Nachwuchs so aktiv ist.

Clara (9) und Hinata (11) gehören in Kaarst sicherlich zu den jüngsten Klimaschutz-Aktivistinnen. Mit einem Brief hatten sich die Schülerinnen vor einigen Wochen an die Bürgermeisterin gewandt, um ihre Ideen für einen besseren Klimaschutz vorzustellen. Im persönlichen Gespräch wurde es jetzt konkret: weniger Abfall, mehr Stadtgrün, bessere Aufklärung in den Schulen. Die Liste der Vorschläge ist lang und Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus froh, dass der Kaarster Nachwuchs so aktiv ist: „Aus dem Treffen mit den beiden Schülerinnen nehme ich nicht nur brauchbare Anregungen mit, sondern vor allem die Erkenntnis, dass unsere Jugend bei diesem Thema mitreden und mitmachen will. Klimaschutz geht uns alle an, das haben Clara, Hinata und ihre Mitschüler längst erkannt und setzen dies auch schon aktiv um.“