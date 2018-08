Dormagen: Erneut Tresor gefunden

Schon wieder ein Tresor in Dormagen gefunden

Dieser Tresor wurde in der Dormagener Innenstadt gefunden.

Dormagen In Dormagen hat ein Spaziergänger erneut ein Tresor gefunden. Die Polizei vermutet, dass der Safe mit einer Straftat in Verbindung stehen könnte.

In Dormagen wurden in den vergangenen Monaten immer wieder Tresore gefunden. Im April sogar gleich zwei, von denen einer aus dem Einbruch in das Berufsbildungszentrum (BBZ) stammt. Woher der andere Tresor von damals kommt, wissen die Beamten bis heute nicht.