Neue Ehrung in Dormagen : Stadt vergibt erstmals einen Dormagener Heimatpreis

Dormagen „Fördern, was Menschen verbindet“ – unter diesem Motto vergibt die Stadt Dormagen erstmals einen Heimatpreis. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt dafür insgesamt 5000 Euro an Preisgeldern bereit.

„Mit dem Heimatpreis belohnen wir Projekte und Initiativen, die das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Stadt und ihren 16 Stadtteilen in besonderer Weise stärken“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. „Der Preis soll als Anerkennung dienen und dazu beitragen, dass Dormagen für möglichst viele Menschen noch ein Stück mehr zur Heimat wird.“

Prämiert werden können Beiträge, die den Bürgern das geschichtliche und kulturelle Erbe ihrer Stadt näherbringen. Oder Projekte, durch die besondere heimatliche Orte erhalten und verschönert werden. Zu den Kriterien gehören ebenfalls die Erinnerung an die sportliche Entwicklung und das Heranführen von Jugendlichen an lokale Besonderheiten. Der Heimatpreis wird in drei Stufen (1. Preis: 2500 Euro, 2. Preis: 1500 Euro, 3. Preis: 1000 Euro) verliehen. Zusätzlich stiftet die Energieversorgung Dormagen einen Sonderpreis für Jugendarbeit, der mit 800 Euro dotiert ist.

Bewerbungen: per E-Mail an heimatpreis@stadt-dormagen.de oder postalisch an Stadt Dormagen, Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten, Paul-Wierich-Platz 2, 41539 Dormagen. In der Bewerbung (maximal fünf Seiten) sollten Inhalte, Ziele und der Arbeitsumfang des Projekts geschildert werden. Zur Illustration können Fotos oder Videos beigefügt werden. Bei Fragen: 02133 257 323.