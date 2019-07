Fragen an die Verwaltung in Kaarst : Kunstrasenplätze: Grüne fordern Klarheit

Auf dem Kunstrasenplatz in Büttgen liegt Kunststoffgranulat. Die Verwaltung soll nun im nächsten Hauptausschuss erklären, wie es weitergeht. Foto: Grüne

Kaarst Die Kaarster Grünen geben sich mit der Antwort der Verwaltung, dass die Kaarster Kunstrasenplätze nur noch mit Sand anstatt Granulat aufgefüllt werden, nicht zufrieden. Sie fordern weitere Antworten zum Thema Mikroplastik.

Die Sportfreunde Vorst hatten ihn zuerst, es folgte die SG Kaarst und der VfR Büttgen: Alle drei Vereine verfügen seit einigen Jahren über einen Kunstrasenplatz. Doch seit einigen Wochen gibt es die Diskussion, wie schädlich das Granulat auf diesen Plätzen für die Umwelt ist und welche Alternativen es gibt. Auch die Kaarster Grünen sorgen sich um die Kunstrasenplätze in der Stadt und fordern von der Verwaltung, die Vereine nicht alleine zu lassen, falls das Granulat verboten werden sollte. In einem Schreiben an Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus stellt die Fraktion Fragen, die die Verwaltung bis zum nächsten Hauptausschuss im September beantworten soll. Beispielsweise, ob auch künftig der Einsatz von Granulat geplant sei, ob und welche umweltschonenden Alternativen es gibt, wie der Austausch von Kunststoffgranulat zu umweltfreundlicherem Material bewältigt werden soll und wie hoch die Kosten sind.

Bereits im Sportausschuss Ende Juni kam das Thema Kunstrasenplätze auf den Tisch, damals wollte die Fraktion nur wissen, welches und wie viel Tonnen Material die Stadt zum Auffüllen der Plätze verwendet. In einer Antwort, die unserer Redaktion schriftlich vorliegt, hieß es seitens des Baubetriebshofes: „Derzeit wird gar kein Kunststoffgranulat zur Unterhaltung der Plätze verwandt, sondern bisher wurde lediglich jeweils Sand aufgefüllt“. Die Stadt habe in den vergangenen Jahren kein zusätzliches Material einkaufen müssen, weil der mit der Fertigstellung gelieferte Sand für den Unterhalt der Plätze immer noch ausreiche. Doch die Grünen haben sich auf dem Büttgener Kunstrasenplatz umgeschaut und Granulat gefunden. Eine Probe haben sie an das Rathaus geschickt.

Info 5000 Kunstrasenplätze in Deutschland Anzahl Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes gibt es in Deutschland rund 5000 Kunstrasenplätze, die für den Spielbetrieb gemeldet sind. Alternativen Eine Kork-Sand-Mischung, reiner Sand oder ein komplett unverfüllter Platz sind mögliche Alternativen zum Kunststoffgranulat.