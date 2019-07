Neuer Termin : Holzbüttger Schützen feiern erstmals von Freitag bis Montag

Schützenkönig Stefan Vollmert mit seiner Königin Andrea. Foto: Verein

Holzbüttgen In diesem Jahr beginnt das Holzbüttger Schützenfest zum ersten Mal nicht am Samstag, sondern bereits am Freitag. Um 17 Uhr wird durch Anböllern unüberhörbar darauf aufmerksam gemacht, dass das Fest eröffnet ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Um 18.20 Uhr marschieren die Schützen zur Kranzniederlegung am Ehrenmal, vor der Kirche findet dann um 19 Uhr der Große Zapfenstreich statt, anschließend beginnt die Schützenparty mit der Formation „Voices“, Top-Act wird aber „Regatta de Blanc“ sein, eine hervorragende Sting-Cover-Band.

Das Schützenfest, das bereits am Montag statt wie bislang am Dienstag mit dem großen Schützenball ausklingt, soll noch mehr Feierfreudige anlocken als in den letzten Jahren. Ein Schützenfest wird vom jeweiligen Königshaus in starkem Maße geprägt. König Stefan I. Vollmert war im vergangenen Jahr ein Kurzentschlossener. Der waschechte Sauerländer, der seit 50 Jahren in Holzbüttgen lebt, arbeitet als Rechtsanwalt bei einem bedeutenden Industrieversicherer. Für dieses Jahr hat er die Parole „Gemeinsam für Holzbüttgen“ ausgegeben. Dieses Motto zu verbreiten, ist ihm wichtig. Er hat für attraktive Freundschaftsbänder gesorgt, die gegen eine freiwillige Spende abgegeben werden und die ein Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen sollen. Viele dürften den diesjährigen König als Leiter der Tischtennisabteilung der DJK Holzbüttgen kennen. Einige Jahre hat er in der 2. Bundesliga gespielt. Jetzt spielt er in Holzbüttgen in der „Königsklasse“.

Königin und Ehefrau Andrea stammt aus Düsseldorf, lebt aber seit 1976 in Holzbüttgen. Das Königspaar wohnt am Hagebuttenweg, die Residenz wird aber traditionell am Pfarrzentrum errichtet. Unterstützt werden sie durch die Ministerpaare Wolfgang und Ellen Königs sowie Thomas und Gabriele Gesell. Die jungen Schützen werden durch Jungschützenkönig Michael I. Winterhoff repräsentiert.

Foto: Endermann, Andreas Infos Schützenfeste im Rhein-Kreis Neuss 2019.