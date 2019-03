Zu wenig Betreuungsplätze in Kaarst: Kaarst steckt in der Kita-Falle

Kaarst Weil es in der Stadt eine Unterversorgung mit Kita-Plätzen gibt, wollte der Großteil der Fraktionen im Rat einen Dringlichkeitsantrag absegnen. Allerdings sträubte sich die CDU dagegen. Es soll bald eine Sondersitzung geben.

Noch bevor die Ratssitzung der Stadt Kaarst so richtig angefangen hat, wurde bereits heftig diskutiert. Der Grund waren einmal mehr fehlende Kita-Plätze im Stadtgebiet. Die Fraktionen der SPD, Grünen, FDP, UWG und Linken haben noch am Tag der Ratssitzung einen Dringlichkeitsantrag gestellt. Inhalt: Die Verwaltung soll beauftragt werden, auf dem Grundstück am Bauhof in Vorst so schnell wie möglich eine drei- bis viergruppige Kita zu errichten. „Die Verwaltung hat das Projekt mit höchster Priorität zu betreiben und zu realisieren und eventuell notwendige Sondersitzungen von Ausschüssen zwecks schneller Entscheidungen herbeizuführen“, heißt es in dem Antrag.