Vorst-Nord in Tönisvorst: Ratssitzung in den Ferien?

Tönisvorst In einer Erklärung macht die CDU-Fraktion Druck auf die Verwaltung - und geht damit auf Distanz zu ihrem eigenen Bürgermeister. Für das Neubaugebiet erwartet die CDU einen Interessenabgleich und konkrete Vorschläge.

Der Vorstand der CDU-Fraktion in Tönisvorst wird deutlich: "Verwaltung muss liefern" ist eine Pressemitteilung überschrieben, die drei Themen noch mal in den Fokus rücken: Vorst-Nord, Verwaltungsneubau und Budgetierung. Das Thema Aufschüttung im Baugebiet und der verständliche Ärger der Grundstückseigentümer über Mehrkosten haben die CDU alarmiert. Und so steht nach den Gremiensitzungen der vorigen Woche für den Fraktionsvorsitzenden Andreas Hamacher fest: "Die Verwaltung muss konkrete Lösungsvorschläge liefern, und zwar zeitnah."

Die CDU habe keinen Zweifel daran, dass die Verwaltung mit Hochdruck und Qualität an einer Lösung arbeite und diese für den nächsten Planungsausschuss am 29. Mai vorbereite, um in der darauf folgenden Ratssitzung am 12. Juli eine beschlussfähige Vorlage zu haben.