Flüchtlingsheim in Kaarst: Abriss von ehemaliger „Mucki-Bude“ hat begonnen

Flüchtlingsheim in Kaarst

Kaarst 2015 wurden die Räumlichkeiten von „Rido Fitness“ zu einem Flüchtlingsheim umgerüstet. Nun rollen die Bagger an.

Schon seit Längerem bot das ehemalige Rido-Fitness-Center ein trostloses Bild: ein leer stehendes Gebäude, blinde Fensterscheiben, die Umgebung verwahrlost und voller Müll. In diesen Tagen wird das Haus in seine Einzelteile zerlegt, die von Gabelstaplern abtransportiert werden.

Für fünf Jahre hatte die Stadt das Gebäude zunächst angemietet. Der Zustrom an Flüchtlingen sank kontinuierlich und 2018 wurden die Räume dann hauptsächlich für obdachlose Männer genutzt. Im Februar 2019 bestätigte der erste Beigeordnete und Sozialdezernent Sebastian Semmler, dass die Räumlichkeiten nicht mehr benötigt und so auch nicht mehr angemietet werden. Leer stand das Gebäude aber da schon seit ein paar Monaten. Nun ist das ehemalige Zuhause für einige versprengte Familien bald verschwunden. Was dort entstehen wird, ist unklar. Die Stadt darf aus Datenschutzgründen den Namen des Eigentümers nicht nennen. Somit bleiben seine Pläne im Dunkeln.