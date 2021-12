Neubau in Kaarst : Neuer Auftrag für Rechenzentrum

Neubau in Kaarst

In Holzbüttgen soll 2026 der Neubau des Landes-Rechenzentrums fertiggestellt sein. Diese Grafik zeigt, wie der Bau aussehen soll. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Das Ratinger Unternehmen SPIE hilft bei der Umsetzung des Rechenzentrums. In den nächsten 20 Jahren verantwortet SPIE den Gebäudebetrieb.

Für die Errichtung des neuen Rechenzentrums des NRW-Finanzministeriums im Gewerbegebiet „digital square“ in Holzbüttgen ist der Projektentwickler Landmarken AG verantwortlich. Und dieser hat sich nun für ein Unternehmen entschieden, das für die Beratung und das Inbetriebnahme-Management während der Planung und Errichtung verantwortlich ist: die SPIE GmbH mit Sitz in Ratingen. Nach der Fertigstellung des Rechenzentrums verantwortet der Multitechnik-Dienstleister den Gebäudebetrieb und Ersatzinvestitionen für mindestens 20 Jahre – insbesondere in technisch sensiblen und sicherheitsrelevanten Bereichen. Die Fertigstellung ist für 2026 geplant.