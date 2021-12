Vereinbarung in Kaarst unterzeichnet : Realschule kooperiert mit Mercure Hotel

Kaarst Die Kaarster Realschule und das Mercure Hotel Düsseldorf Kaarst haben einen Kooperationsvertrag geschlossen. Dieser verspricht beidseitigen Erfolg: Den Schülern eröffnen sich neue Praktikumsplätze, dem Hotel Nachwuchskräfte.

„Von einer solchen Kooperation profitieren beide Seiten. Den Schülern werden Perspektiven aufgezeigt und entsprechende Berufswelten präsentiert – und die Unternehmen können ihre Fachkräfte von morgen kennenlernen und für sich gewinnen“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. So ist beispielsweise vereinbart, „dass Schüler im Rahmen der Berufsorientierung betriebliche Abläufe des Unternehmens sowie verschiedene Ausbildungsberufe kennenlernen“, wie es in der Vereinbarung heißt. Außerdem sollen gemeinsam Projekte erarbeitet werden, um das Interesse der Schüler an der Berufswelt auszubauen. Betriebspraktika und die Durchführung von Berufsfelderkundungen sind ebenso geplant wie der Einsatz von Ausbildungsbotschaftern des Unternehmens in den Schulen. Schwerpunkt dieser Partnerschaften ist die Vermittlung von Praktikantenplätzen.

Realschulleiter Torsten Sotowic ist dankbar über die Kooperation mit dem Mercure Hotel. „Für uns ist das eine Chance, mit den Unternehmen vor Ort Partner zu finden, bei denen wir Schüler für Praktika unterbringen können“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Auf der anderen Seite sei es auch eine Chance für das Unternehmen, mögliche Auszubildende zu finden, meint Sotowic. Das Hotel habe angeboten, die Berufe des Gewerbes in der Schule vorzustellen. Dieses Angebot nimmt die Realschule gerne an. Möglich sei auch, eine Ausbildungsmesse zu organisieren. „Das Mercure Hotel hat die Räumlichkeiten für so etwas, nun ist es für uns ein bisschen einfacher, so etwas umzusetzen“, sagt der Schulleiter. Es gebe viele Schüler, die Interesse am Hotelgewerbe hätten. Und Sotowic weiß auch von einigen Schülern, die in diesem Bereich bereits ein Praktikum absolviert haben. Auch das Mercure Hotel blickt freudig auf die neue Kooperation. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und hoffen auf Erfolg auf beiden Seiten“, sagt Direktionsassistentin Sina Schmitz. „Als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb sehen wir die Chance, über die Partnerschaft Schüler zu erreichen und sie über die Möglichkeiten der Ausbildung aufzuklären.“